У лікарні Запоріжжя відсторонили керівників двох відділень, пацієнти яких поскаржилися на закупівлю ліків власним коштом

Кожна лікарня має ефективно використовувати кошти, які надходять від НСЗУ за пакетами Програми медгарантій. Зокрема, ці кошти першочергово мають бути спрямовані на забезпечення медиків гідною заробітною платою та закупівлю необхідних лікарських засобів. Відповідальність за раціональний розподіл коштів лежить саме на керівництві медичного закладу.

У разі якщо у медзакладі не закуповуються необхідні лікарські засоби чи витратні матеріали, а пацієнтів змушують купувати їх власним коштом, щодо керівного складу таких лікарень будуть прийняті відповідні управлінські рішення. Те ж саме стосуватиметься і лікарів, які призначають пацієнтам ліки без доведеної ефективності, які останні теж купують власним коштом.

За підсумками моніторингового візиту першого заступника міністра Сергія Дуброва до медзакладів Запорізької області вже прийнято ряд управлінських рішень. Завідувачів двох відділень Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги Запорізької міської ради відсторонено на час службового розслідування. Мова про завідувачів відділення ранньої реабілітації, а також ортопедо-травматологічного відділення.

«НСЗУ повністю покриває медзакладам вартість лікування та реабілітації пацієнтів. Сюди входить не лише перебування у стаціонарі, а й усі лікарські засоби, які використовуються. Якщо у лікарні немає ліків для надання медичної допомоги, то вони не ефективно використовують кошти, які платить НСЗУ. І це злочин. Жоден пацієнт лікарні, незалежно від причини звернення, не має купувати ліки самостійно. У таких ситуаціях необхідно звертатись на гарячу лінію НСЗУ або до головного лікаря», – зазначив Сергій Дубров.

Нагадаємо, напередодні під час візиту першого заступника міністра до медзакладу пацієнти поскаржилися, що лікарі часто змушують їх купувати ліки власним коштом. До того ж більшість цих ліків – з недоведеною ефективністю.

Після цього було проведено протокольну нараду з завідувачами відділень, на які надійшли скарги. Наразі ініційовані службові перевірки у двох відділеннях. На час проведення перевірок їх завідувачі відсторонені. Водночас керівництво медзакладу має повернути пацієнтам кошти, які ті витратили на закупівлю препаратів, що мають покриватися державою. Також пацієнтам буде повернено кошти за придбані препарати без доказової ефективності.

Нагадаємо, що всі витрати, повʼязані з лікуванням пацієнта в стаціонарних умовах, повністю покриваються пакетами Програми медичних гарантій. НСЗУ перераховує медзакладам кошти за кожного пролікованого пацієнта.

Міністерство охорони здоров’я України