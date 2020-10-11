У Львові від отруєння чадним газом померла 18-річна дівчина

Ще двоє мешканців квартири потрапили у лікарню.

У Львові чадним газом отруїлися троє людей. 18-річна дівчина померла у квартирі, ще двох мешканців госпіталізували. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Трагедія сталася ввечері 10 жовтня.

«У квартирі першого поверху п’ятиповерхового будинку по вул. Олени Степанівни, 23, отруїлися, ймовірно, чадним газом троє її мешканців. Внаслідок отруєння одна особа (2002 року народження) загинула на місці події, двоє осіб (1980 та 2006 року народження) у стані різного ступеня важкості госпіталізовані у медичні заклади», — йдеться у повідомленні.

Аварійна бригада «Львівгазу» припинила подачу газу до квартири. Відомо, що помешкання було обладнане газовою плитою та двохфункційним котлом.

Обставини події встановлюються. // LB.ua