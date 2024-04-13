У Львові затримали чоловіка, який вихвалявся 9-річною донькою за кермом

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що патрульні затримали чоловіка, який посадив за кермо неповнолітню дитину і це знімав на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Відео показали різні паблики. Користувачі негативно сприйняли матеріал.

“Автор думав, напевно, що це круто та прикольно “так жити”. Але більшість правосвідомих громадян справедливо захейтіла. Що було закономірно”, – написав Білошицький.

Патрульні розшукали автора відео та склали протокол.

“Знайшли цього 31-річного блогера і склали протоколи за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язки з виховання дітей) та ч.2 ст.126 (передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування такою транспортним засобом) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – заявив Білошицький.