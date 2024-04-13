У Львові затримали чоловіка, який вихвалявся 9-річною донькою за кермом
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що патрульні затримали чоловіка, який посадив за кермо неповнолітню дитину і це знімав на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
“Автор думав, напевно, що це круто та прикольно “так жити”. Але більшість правосвідомих громадян справедливо захейтіла. Що було закономірно”, – написав Білошицький.
Патрульні розшукали автора відео та склали протокол.
“Знайшли цього 31-річного блогера і склали протоколи за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язки з виховання дітей) та ч.2 ст.126 (передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування такою транспортним засобом) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – заявив Білошицький.