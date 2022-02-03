У мобільного оператора «Київстар» трапився масштабний збій

Користувачі не можуть зателефонувати та відправити повідомлення.

Українці розповідають, що не мають можливості зателефонувати навіть якщо на балансі є кошти – оператор все одно заявляє, ніби грошей не вистачає. Також не вдається поповнити рахунок з “Приват24”, лише з “Монобанку”.

Абоненти також не можуть перевірити залишок балансу – функції *110# і *111# не працюють. Крім цього немає можливості зв’язатися безпосередньо з оператором. Сайт “Київстар” також не працює.

Як повідомляє львівський депутат Ігор Зінкевич, оператор оновлює мережу з 4G на 5G, тому “невеликий збій в роботі”. // Діло