У Мукачеві внаслідок наїзду поїзда загинула дитина

Наразі слідчо-оперативна група займається встановленням усіх деталей та обставин цієї трагічної події

Увечері 6 серпня у Мукачеві сталася трагічна подія: потяг збив неповнолітнього хлопця. Особу загиблого встановлюють правоохоронні органи. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

«У Мукачеві потяг переїхав дитину. За моєю інформацією постраждала особа чоловічої статі. Обставини події встановлюються», – написав Глагола.

За попередньою інформацією, підліток перебігав колію у момент руху поїзда. На місці працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини трагедії. Журналіст повідомив, що загиблим є неповнолітній хлопчик. // Главком