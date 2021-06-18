У Новоград-Волинському районі у результаті ДТП загинув велосипедист: поліція проводить розслідування

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 червня близько 23:20 на 245 км автодороги Київ-Чоп, поблизу с. Дідовичів.

Попередньо, водій автомобіля «Renault Kangoo», 29-річний житель Чернівецької області, рухаючись у напрямку м. Новограда-Волинського, здійснив наїзд на велосипедиста, 75-річного жителя Рівненської області, який перетинав проїжджу частину дороги.

Унаслідок ДТП пенсіонер від отриманих травм загинув на місці пригоди.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає усіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватися правил безпеки.

Шановні водії двоколісників! Неухильно дотримуйтесь Правил дорожнього руху! Не виконуйте ризиковані маневри на дорозі та заздалегідь сигналізуйте про свої наміри змінити напрям руху знаками, зрозумілими іншим водіям. Не перетинайте автошляхи по пішохідних переходах, їдучи на велосипеді. За потреби – перетніть автошлях пішки, ведучи двоколісник у руках.

Обов’язково подбайте про засоби, які захистять та зроблять вас «видимими» на автошляхах: одягайте світлий одяг, або жилети, що містять світловідбивальні елементи, користуйтеся захисними шоломами, перевіряйте справність свого велосипеда.

Відділ комунікації поліції Житомирської області