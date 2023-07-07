У Пакистані 8 дітей загинули внаслідок зсуву грунту під час гри у крикет
На них впала піщана скеля.
Восьмеро дітей загинули на півночі Пакистану внаслідок зсуву ґрунту під час гри в крикет після мусонних дощів.
Про це пише Reuters з посиланням на посадовців країни.
Інцидент стався у віддаленому районі Шангла в четвер увечері, і всім дітям було від 12 до 15 років.
Приблизно 15 дітей облаштували поле для крикету поряд із піщаною скелею, яка впала після дощу, і “поховала дітей”, повідомили у місцевому відділенні екстреної допомоги.
Одна дитина отримала серйозні поранення, решта залишилися неушкодженими.
Органи боротьби зі стихійними лихами країни вже попередили про зливи, що збільшують ризик нових повеней у цьому сезоні дощів. // LB.ua