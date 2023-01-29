У Пакистані понад 40 людей загинули у ДТП з автобусом

Щонайменше 41 особа загинула в аварії з автобусом у пакистанській провінції Белуджистан.

Про це повідомляє газета Dawn, передає УНН.

За словами офіційних осіб, щонайменше 41 особа загинула внаслідок падіння пасажирського автобуса в ущелині в Ласбелі в Білуджістані в неділю вранці.

Помічник комісара Ласбели Хамза Анджум, підтверджуючи інцидент, повідомив ЗМІ, що автомобіль із майже 48 пасажирами на борту їхав із Кветти до Карачі.

“Через перевищення швидкості автобус врізався в опору моста під час розвороту біля Ласбели. Після цього автобус з’їхав в ущелину і спалахнув”, — сказав він.

Анджум додав, що троє людей, у тому числі дитина та жінка, були врятовані живими. Проте один із постраждалих від отриманих травм помер дорогою до лікарні.