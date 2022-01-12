В Харькове в ДТП погибли три человека, пострадали двое детей (фото)

В Харькове на Окружной дороге в ДТП погибли три человека. Двое детей госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

Об этом журналисту УНН сообщили в полиции Харьковской области.

«Подтверждаю факт ДТП. По предварительной информации трое погибших. Есть двое пострадавших детей, трехлетних. Они доставлены в больницу в тяжелом состоянии», — рассказали в полиции.

Как сообщили СМИ, в ДТП попали легковые автомобили, в том числе такси. В результате аварии образовалась пробка на дороге.