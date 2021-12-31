У парку на Львівщині поляки влаштували незаконні трофі-рейди

Тепер їм «загрожує» штраф до 408 грн.

Вчора, 29 грудня, на території Самбірського району Львівської області у Національному парку “Сколівські бескиди”, поляки на позашляховиках влаштували трофі-рейди.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Львівській області.

“Державними інспекторами виявлено факт заїзду 5 позашляховиків на територію природно-заповідного фонду в квартал 18 Дністрянського лісництва Старосамбірського ДЛГП “Галсільліс”, – йдеться у повідомленні.

На місці події склали адміністративні протоколи проти водіїв за порушення екологічного законодавства. Тепер їм загрожує штраф до 408 грн. Виявилося, що перегони організувало польське туристичне агентство. Зараз проводиться розрахунок заподіяної територіям природно-заповідного фонду шкоди. // Діло