У Польщі українські заробітчани врятували життя хлопчику

Троє чоловіків одразу відреагували на крики матері про допомогу

Троє заробітчан з Тернопільщини врятували у Польщі шестирічного хлопчика, який подавився деталькою конструктора Lego. Про героїчний вчинок українців, 11 грудня, повідомив заступник мера міста Вронки Роберт Дорна.

Руслан Голуб, Іван Ковальський та Іван Кузьмич родом з Кременця, що на Тернопільщині. У Польщі працюють будівельниками і зараз зводять школу у селі Нова Вєсь, що за 60 км від Познані.

Під час роботи чоловіки почули крики про допомогу. З будинку, розташованого поруч будівництва вибігла жінка з малою дитиною на руках. Українці одразу підбігли до матері, на той момент на її руках син вже не дихав і почав синіти.

Руслан Голуб, Іван Ковальський та Іван Кузьмич не розгубилися і почали надавати дитині першу медичну допомогу.

«Це був малий хлопчик, віком десь 5-6 років. Як ми зрозуміли, він подавився деталькою від конструктора», – розповів ZAXID.NET Руслан Голуб.

Руслан Голуб також розповів, як виглядала їхня рятувальна операція.

«Я тримав дитину на руках, інший тримав ноги, третій – голову. Ми легенько стукали малого по спині, потім поклали хлопця животом мені на коліно і так стукали по спині поки він не зригнув. В такому стані ми тримали хлопця, поки не приїхала швидка. Увесь час дитину вмивали снігом, щоб він не втратив свідомість. Добре, що ми тоді не розгубилися, але в щоці ще два дні потім були», – розповів Руслан.

Саме завдяки своєчасно наданій допомозі хлопчик почав дихати і не помер. У Польщі українців назвали янголами-охоронцями, їм також символічно подякували за порятунок життя дитини.