У Польщі за невідомих обставин загинув 33-річний українець

33-річний житель міста Броди Львівської області Андрій Сірко помер на заробітках у Польщі. Трагедія сталась 2 квітня, коли чоловік добирався на роботу.

Як повідомляє Прикарпаття Online, у чоловіка залишилась дружина та двоє маленьких дітей. Тепер жінка вирішує питання транспортування тіла покійного чоловіка з Варшави у Броди. Причина смерті Андрія Сірка наразі не відома.

Дружина каже, чоловік був люблячим і дбав про сім’ю, а в 2016 році вони переїхали до Польщі.

У день смерті сім’я планувала святкову вечерю.

“Сім’я та діти були для нього всім. У день смерті чоловіка нашій донечці виповнилося рік та 7 місяців. Планували це відсвяткувати в колі сім’ї за вечерею. Але замість такої радісної події ввечері я обливалася сльозами, бо побачила його мертвим. Для мене це велика втрата та біль: провести чоловіка вранці на роботу, а ввечері вже його не зустріти”, – розповіла Галина. // pershij.com.ua