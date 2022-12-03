У Польщі згоріла будівля, де жили українські біженці

У будинку всього перебували 33 людини, в тому числі й діти.

Потужна пожежа сталася в будинку для українських біженців. Будівля повністю зруйнована.

За даними місцевого видання Polsat News, в будинку проживали 33 людини, з них 31 людина евакуювалася самостійно, а ще двоє – жінок з дитиною в цей момент перебували в школі.

Капітан пожежної бригади повідомив, що будівля більше непридатна для життя. Муніципалітет Слупська пообіцяв забезпечити біженців необхідними речами й предметами першої необхідності.

“Ми також маємо декларацію від власника закладу, що постраждалим є де переночувати, хоча ми підготували наші спільні кімнати для такої потреби”, – зазначила місцева влада. // УНІАН