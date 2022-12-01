У Полтаві посеред вулиці виявили тіло поліцейського

Вчора, 30 листопада, у Полтаві посеред вулиці знайшли мертвого 43-річного поліцейського.

Про це повідомили у поліції Полтавської області, пише УНН.

Як зазначається, перехожий повідомив до поліції про виявлене тіло чоловіка без ознак життя на одній з вулиць Подільського району.

Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили його особу. Ним виявився працівник поліції, 1979 року народження.

Наразі, в рамках кримінального провадження, відкритого за процесуальним керівництвом прокуратури, реалізується комплекс необхідних оперативно-слідчих заходів.