У Полтаві посеред вулиці виявили тіло поліцейського
Вчора, 30 листопада, у Полтаві посеред вулиці знайшли мертвого 43-річного поліцейського.
Про це повідомили у поліції Полтавської області, пише УНН.
Як зазначається, перехожий повідомив до поліції про виявлене тіло чоловіка без ознак життя на одній з вулиць Подільського району.
Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили його особу. Ним виявився працівник поліції, 1979 року народження.
Наразі, в рамках кримінального провадження, відкритого за процесуальним керівництвом прокуратури, реалізується комплекс необхідних оперативно-слідчих заходів.Tweet