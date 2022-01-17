У Порошенка заявили про перешкоди і погрози його прихильникам, що їдуть до Києва

«Європейська солідарність» заявляє про зупинку поліцією автобуса з прихильниками лідера партії Петра Порошенка біля Краматорська, а також про погрози представникам партії на Івано-Франківщині, які мають намір їхати зустрічати Порошенка в аеропорту.

Джерело: «Європейська солідарність«, нардеп Ірина Геращенко та депутат Краматорської міської ради Валерій Власенко в Facebook

Деталі: Як повідомила Геращенко, поблизу Краматорська поліція зупинила автобус з прихильниками «Європейської солідарності» та обшукувала їхні особисті речі.

Вона додала, що в партії фіксують «усі факти порушень прав громадян на мирне зібрання».

Депутат Краматорської міської ради Валерійповідомив, що в автобусі їхали прихильники Петра Порошенка, активісти та депутати від «Європейської солідарності» з Донеччини.

«Через цю затримку активісти з Краматорська можуть не встигнути в аеропорт до прибуття Порошенка… Ми вже годину стоїмо на блок-посту. В нас шукають «заборонену символіку» – кажуть, ніби георгіївські стрічки», — розповів депутат міськради.

Разом з тим, Івано-Франківський осередок «Європейської солідарності» заявив, що протягом останніх днів представники партії в Івано-Франківській області, активісти та перевізники, які планують приїхати на акцію на підтримку Порошенка, отримують застереження та погрози.

«Зокрема перевізникам наполегливо рекомендують відмовитися від участі в поїздці, якщо хочуть зберегти цілим свій транспорт», — йдеться в повідомленні.

«Очевидно, президент Зеленський боїться масової акції українців в підтримку лідера опозиції Петра Порошенка. Саме підконтрольні йому силовики роблять усе, щоб не допустити участі українців з регіонів у завтрашній акції», — вважають в осередку та наголошують, що учасники не планують вчиняти жодних протиправних дій.

Що передувало: Порошенко має повернутися в Україну 17 січня о 09:10 рейсом із Варшави. 17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

На брифінгу в неділю у Варшаві Порошенко не виключив, що літак, яким він прилітає до Києва в понеділок, можуть посадити в аеропорту «Бориспіль» замість «Київ» (Жуляни), як заплановано. Він також заявив, що вважає архітектором справи у держзраді проти нього президента Володимира Зеленського, а замовником — олігарха Ігоря Коломойського. // Українська правда