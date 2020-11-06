У Ромнах чоловіка знайшли мертвим в орендованій квартирі

5 листопада о 21.45 до Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України надійшло повідомлення від жительки міста Ромни про те, що в багатоквартирному житловому будинку по вулиці Гетьмана Мазепи її син, який проживає в орендованій квартирі, на стуки та дзвінки не відповідає, тож потрібна допомога у відчиненні дверей

Негайно до місця виклику прибуло чергове рятувальне відділення МЦШР ДСНС України та черговий наряд Національної поліції.

Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів відчинили двері квартири, всередині якої виявили її мешканця без ознак життя. // sumypost.com