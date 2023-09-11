У Росії 9-класник влаштував різанину в школі

У Ростовській області РФ учень прийшов у школу з ножем. Поранено кількох людей.

Як повідомляє “База“, інцидент стався вранці на хуторі Червоний Десант. Школяра з ножем помітили дорослі. Поранено трьох працівників школи та дідуся одного з учнів. Наразі нападника затримано. Ним виявився 15-річний учень дев’ятого класу цієї школи із психічним захворюванням Бєляєв Григорій.

“Він одягнув маску і пішов до школи з ножем. За попередніми даними, вахтерка намагалася натиснути тривожну кнопку, але вона не спрацювала. Серед постраждалих – вахтерка, вчителька та дідусь одного з учнів”, – пише канал.

Після інциденту у школяра стався напад епілепсії. Батьки учнів скрутили нападника. Усі служби приїхали вже коли Бєляєва було затримано.

Найважчі поранення отримав дідусь першокласниці на прізвище Козиренко – у нього п’ять ножових поранень. Наразі його направили до Таганрозької лікарні. Також поранення дістала вахтер Лариса Шахова та вчителька Юлія Науменко – у них порізи рук. У самого парубка теж порізані руки. // УНІАН