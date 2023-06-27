У Росії таки закрили кримінальну справу про заколот Пригожина. Його ПВК хочуть роззброїти

Федеральна служба безпеки Росії припинила розслідування кримінальної справи за фактом збройного заколоту власника ПВК “Вагнера” Євгена Пригожина та його бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “РИА Новости” .

Повідомляється, що під час розслідування справи встановлено, що його учасники 24 червня припинили дії, спрямовані на скоєння злочину. Тож 27 червня було вирішено припинити розслідування кримінальної справи.

Крім того, в Міністерстві оборони Росії повідомили, що наразі йде підготовка до передачі важкої військової техніки ПВК “Вагнера” до чинних підрозділів Збройних сил РФ.