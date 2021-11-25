У Росії внаслідок вибуху на шахті загинуло 52 людини

Про це повідомляє видання “РІА. Новини”.

Як повідомив заступник генерального прокурора Росії Дмитро Демешин, вибух швидше за все став наслідком якоїсь іскри.

“Найімовірніше, це був метановий вибух. Була якась іскра, яка спричинила вибух і динамічний удар”, — сказав заступник генпрокурора.

За його словами, швидше за все, люди були травмовані ударною хвилею і не змогли вибратися. Столичні слідчі вже прибули до Кемеровської області, щоб розпочати масштабні перевірки правил техніки безпеки та охорони праці на всіх шахтах.

Відомо, що вже затримано директора, першого заступника директора та начальника дільниці ТОВ “Шахта “Листвяжна”.

“У рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 217 КК РФ (порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об’єктів, що спричинило необережність смерть двох і більше осіб), слідчими органами затримано 47-річного директора шахти, його 59-літнього першого заступник та 36-річного начальника дільниці”, — йдеться у повідомленні СК. // Діло