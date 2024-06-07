У Росії затримали громадянина Франції, звинувативши у тому, що він «іноземний агент»

У РФ затримали громадянина Франції Лорана Вінатьє – радника швейцарської неурядової організації “Центр гуманітарного діалогу”, яка займається розв’язання конфліктів.

Про це повідомляє The Guardian.

Російські правоохоронці звинувачують француза у тому, що він “збирає військову інформацію” та відмовився реєструватись як “іноземний агент”.

Відповідно до російського закону про “іноземних агентів”, будь-яка особа, яка отримує іноземну підтримку повинна зареєструватись як “іноагент”.

Відео затримання француза опублікували у Слідчому комітеті РФ. На ньому видно, як правоохоронці затримали Вітьєна на терасі одного з ресторанів.

У СК РФ додали, що француз нібито збирав військову інформацію у Росії, яку “міг використати проти безпеки країни”.

“Підозрюваний неодноразово відвідував Росію, зокрема Москву, де зустрічався з російськими громадянами”, – мовиться у заяві.

В СК РФ також зауважили, що Вітьєн не зареєструвався як “іноагент”. за це йому може загрожувати до п’яти років за ґратами.

На затримання Вінатьє вже зреагували у “Центрі гуманітарного діалогу” наголосивши, що намагаються звільнити члена своєї команди.

У МЗС Франції також заявили, що знають про арешт свого громадянина. Посольство Франції у Росії закликало надати Вітьєну консульський захист та детальну інформацію щодо його справи.

Французький президент Емманюель Макрон також прокоментував затримання Вітьєна.

“Це один з наших громадян,який працює у швейцарській неурядовій організації. Він у жодному випадку не працював на Францію. Ми уважно слідкуватимемо за цим і він отримає весь консульський захист”, – сказав він в етері французького телебачення.

На вебсайті “Центру гуманітарного діалогу” вказано, що організація “працює над попередженням та розв’язанням збройних конфліктів по всьому світу шляхом посередництва та прихованої дипломатії”.

Вінатьє є дослідником, консультантом і політичним аналітиком, чия робота зосереджена на Росії та інших пострадянських країнах, згідно з його профілем у LinkedIn. // Букви