У Румунії зійшли з рейок 15 українських вагонів-зерновозів

Вчора ввечері 15 українських вагонів-зерновозів зійшли з рейок на території Румунії.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін, передає УНН.

Зерновози були у складі поїзда з 32 вагонів, що повертались порожніми після вивантаження зерна в румунському порту. Всі вони належать українському приватному оператору, вказав голова УЗ.

За оперативною інформацію, причина сходження — за колійним господарством. Проте деталі ще розслідуються.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сеник повідомив, що Україна напрацювала два маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна для запобігання світовій продовольчій кризі.