У Сарненському районі раптово помер 16-річний хлопець

Наразі триває судово-медична експертиза, яка встановить остаточну причину смерті.

Попередньо відомо, що близько 20 години 4 грудня, 16-річний житель села Бережки приїхав до місцевих друзів. У будинку парубку стало зле, він втратив свідомість. Товариші почали самостійно надавати допомогу, викликали швидку та попросили допомоги знайомого, аби той віз хлопця назустріч медикам.

На виїзді із села близько 20:40 лікарі швидкої констатували клінічну смерть неповнолітнього, однак продовжили реанімаційні заходи. Втім, життя хлопця врятувати не вдалося.

Судово-медичний експерт видав лікарське свідоцтво про смерть: важка поліорганна недостатність, набряк головного мозку й легень, захворювання лімфи, дистрофічні зміни печінки й селезінки, захворювання серця.

Крім того, в ході огляду місця події слідів, які б свідчили про настання смерті насильницьким шляхом, виявлено не було.

Триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють всі обставини, опитують свідків та родичів.

Відомо, що підліток проживав із бабусею. На обліку сімʼя не перебуває.

Відділ комунікації поліції Рівненської області