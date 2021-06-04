 У селі на Черкащині молодики напідпитку познущались з пенсіонера

25 квітня у селі Томашівка (Черкаська обл. ) близько 12 ночі двома молодиками напідпитку був жорстоко побитий пенсіонер Стригун Микола.

Як стверджує сам потерпілий, в ту ніч він повертався додому на тракторі з весняних польових робіт. «При в’їзді в провулок неподалік дому, назустріч мені йшли двоє чоловіків, яких я впізнав – це були мої сусіди, Корінний Тарас та Пекарський Віктор. Обидва хлопці були сильно п’яні та йшли по проїжджій частині, повністю перегородивши її. На моє прохання відійти з дороги, хлопці накинулись на мене та почали бити, супроводжуючи моє побиття нецензурною лайкою. Після того як я побитий ледь дійшов додому, побачив, що ці хлопці вчинили бандитський напад на моє подвір’я скрізь був безлад, вони вивели з ладу насос для води та пошкодили інше майно. Я одразу вночі зателефонував «102», але поліція навіть не приїхала. Вже потім вранці до мене приїхала донька та викликала мені швидку» — розповів потерпілий місцевим ЗМІ.

Вранці після цих подій побитого пенсіонера було госпіталізовано до стаціонару в лікарню м. Умань, де він проходить лікування. Донька пенсіонера наголошує, що вимушена була викликати поліцейських повторно. По приїзду поліцейських донька постраждалого написала заяву про злочин до Уманського відділу поліції Черкащини. Хоча імена та анкетні дані нападників відомі, однак вони досі не затримані, щодо них не обрано жодних запобіжних заходів, вони вільно ходять по селу, ніби нічого не сталося.

На цю справу звернули увагу представники Громадської організації «Комітет з питань захисту прав потерпілих від злочинів». Зокрема заступник Голови вказаної організації Михайло Коротюк повідомив: «В даній справі є багато питань до поліцейських Уманського відділку поліції. Чому одразу вночі поліцейські не прибули за викликом потерпілого Миколи Стригуна на місце події? Чому не було проведено огляд місця події, одразу не опитані очевидці злочину, не оглянуто подвір’я Стригуна, не зафіксовано пошкодження майна потерпілого, не зроблено відповідну фото фіксацію. Нападники не затримані, повідомлення про підозру їм не вручено, хоча вони вчинили насильницький злочин. Чому дії нападників одразу не було кваліфіковано як хуліганство? Поліцейським треба змінювати підходи до роботи з насильницькими злочинами, діяти жорсткіше та оперативніше. Інакше ситуація не зміниться. Почуття безкарності провокує у людей вседозволеність. Цього не має бути. В нас за 100 доларів хабаря людей одразу затримують та ув’язнюють, а тут коли злочинці своїми зухвалими діями поставили під загрозу життя та здоров’я людини, поліція робить вигляд ніби нічого не відбувається. І так по всій країні.»

Наразі, по даним місцевих ЗМІ Уманським відділом поліції Черкаської області, відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України (умисні тілесні ушкодження). Слідство триває. Родичі чекають на оперативні та адекватні дії поліції, а ЗМІ обіцяють тримати цю справу на контролі та інформувати читачів.