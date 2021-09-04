У Сімферополі біля будівлі ФСБ затримали близько 40 кримських татар

Серед затриманих два кореспонденти «Кримської солідарності» та голова ЦВК Курултаю.

У Сімферополі біля будівлі управління ФСБ Росії в окупованому Криму на вулиці Франка російські силовики 4 вересня затримали близько 40 осіб.

Про це повідомила правозахисниця Лутфіє Зудієва.

«17.15 вечора. Забрали близько 40 осіб, серед них жінки і люди похилого віку. Одній людині завдали удару по нирках, застосовували грубу силу під час затримання. 20 осіб вивантажили в Залізничному відділі поліції на Павленка, 1. Решту везуть далі — до Київського і Центрального відділів», — написала вона у фейсбуці.

За словами правозахисниці, серед затриманих два кореспонденти «Кримської солідарності» Айдер Кадиров і Нурі Абдурашитов.

Пізніше Зудієва опублікувала у Facebook оновлюваний список затриманих кримських татар біля будівлі ФСБ Росії у Сімферополі. Наразі в ньому 26 осіб.

Годину тому правозахисниця повідомила, що біля будівлі відділу поліції «Залізничний» УМВС Росії по місту Сімферополю збираються родичі, сусіди і друзі затриманих. Тут працюють адвокати Еміль Курбедінов, Назим Шеіхмамбетов і Едем Семедляєв. За попередніми даними, в цьому відділі перебувають 20 кримських татар.

«Адвокат Еміль Курбедінов повідомив про нових доставлених — ще 10 осіб. Сумарно — 30. Серед затриманих мій батько Ремзі Зудієв», — зазначила Лутфіє Зудієва.

Як зазначив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, затримані — кримські татари, які намагалися дізнатися про долю п’яти співвітчизників, у яких російські силовики проводили обшуки 3 і 4 вересня.

За інформацією Чубарова, людей «насильно завантажили» в поліцейські автобуси. У ФСБ інформацію про масові затримання в Сімферополі та обшуки 3-4 вересня в Криму офіційно не коментують.

Серед затриманих біля будівлі ФСБ Росії у Криму в Сімферополі виявився кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв.

Затримання Смедляєва підтвердив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв

За його даними, російські силовики також затримали активіста кримськотатарського національного руху Леммара Юнусова.