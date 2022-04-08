У столичній квартирі стався вибух. І це – не ворожий снаряд

Як повідомили у патрульній поліції, його причиною став самогонний апарат.

Позавчора, близько 11-ї години надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Тропініна відбувся вибух.

За адресою прибули патрульні, медики, рятувальники. Обстеживши місце події виявилось, що вибух відбувся на кухні в одній з квартир першого поверху. Вибухнув самогонний апарат.

Внаслідок вибуху власник отримав опіки та був шпиталізований медиками до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує.

Окрім 58-річного чоловіка в квартирі знаходилась його донька з онукою. На щастя вони не постраждали.

Жінка розповіла, що лише вчора з дитиною повернулась додому із заходу України, куди тікали від війни. По приїзді, батько їх попередив, що буде займатися «своїми» справами на кухні, а тому просив сьогодні туди не заходити.

Подальші обставини події встановлюватимуть слідчі. // УНН