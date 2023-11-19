За 10 місяців цього року в Україні в ДТП загинуло майже 2,5 тисячі людей

За 10 місяців поточного року в Україні внаслідок ДТП загинуло 2 492 людини та травмовано 24 774.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook.

“За 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 дорожньо-транспортні пригоди із загиблими та/або травмованими, внаслідок яких загинуло 2 492 людини та травмовано 24 774”.

Білошицький нагадав, що, відповідно до Резолюції ООН, третю неділю листопада оголошено Всесвітнім днем пам’яті жертв ДТП.

“Звісно, що ворог забирає значно більше життів наших воїнів і цивільних людей щодня…Проте, багато наших громадян травмуються і гинуть також і в таких прикрих подіях, як ДТП… На частину з цих ДТП також вплинули наслідки повномасштабної агресії”, – додав він. // УП