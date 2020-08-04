У столиці пропала 16-річна дівчина (фото)

Неповнолітня вчора пішла з дому та досі не виходить на зв’язок із батьками. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Сьогодні до Подільського управління поліції звернулась місцева мешканка із заявою про зникнення 16-річної дитини. Жінка повідомила, що вранці повернулась із роботи та виявила відсутність доньки, Лісової Олександри Олександрівни, 2004 року народження, а зв’язку з нею не має, оскільки її телефон вимкнений.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 150 см, плотної тілобудови, волосся середньої довжини чорного кольору з рожевими пасмами, користується окулярами для зору. Була одягнута у чорну футболку, світлі штани та чорні кросівки.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з приміткою «безвісно відсутня».

Правоохоронці звертаються до громадян, хто володіє інформацією про місце знаходження неповнолітньої, повідомити у поліції за номерами: (063) 075 62 23 або 102.

Відділ комунікації поліції Києва