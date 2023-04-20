У столичному метро тимчасово не працює оплата банківською картою

У столичному метрополітені тимчасово недоступна оплата проїзду банківською картою через технічний збій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram .

“Фахівці намагаються якнайшвидше вирішити проблему. Усі інші засоби оплати проїзду працюють у звичайному режимі”, – ідеться в повідомленні.

Оплатити проїзд у метро можна за допомогою:

транспортної картки;

qr-коду, згенерованого в застосунку “Київ Цифровий”;

паперового qr-квитка.

“Про відновлення можливості оплати проїзду безконтактною банківською карткою та мобільними додатками ApplePay і GooglePay повідомимо додатково”, – ідеться в повідомленні.