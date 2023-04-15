У Судані під час спроби держперевороту згорів український літак (відео )

У Судані працювали українські екіпажі та два літаки SkyUp. Це Boeing 737-800 з номерами UR-SQA та UR-sqh.

Сьогодні, 15 квітня, під час спроби гдержавного перевороту в Судані загорівся літак Boeing 737 українського лоукостера SkyUp.

Як повідомляє Avianews.com, столичні повітряні ворота в Хартумі захопив спецназ Судану, який протистоїть регулярній армії.

Відомо про спрацювання датчика горіння на одному з двох літаків авіакомпанії SkyUp, що знаходяться в аеропорту Хартума. Встановити стан літака та можливі пошкодження на даний момент неможливо.

Повідомляється, що в Судані працювали українські екіпажі та два літаки SkyUp. Це Boeing 737-800 з номерами UR-SQA та UR-sqh.

Літаки SkyUp Airlines знаходяться в Судані в рамках контракту на умовах ACMI з авіакомпанією Sun Air. З початку 2023 року вони виконували рейси до Каїру (Єгипет), Ер-Ріяду та Джидду (Саудівська Аравія).

Спроба державного перевороту в Судані

15 пквітня 2023 року о 9:30 в Судані несподівано спалахнули бої між силами швидкого реагування та армійськими підрозділами. Сутички почалися в столиці Хартумі і ще кількох містах.

Протиріччя, що мали місце між різними силовими структурами африканської країни в останні місяці, переросли у відкрите збройне протистояння.

Звуки перестрілки були чутні в столичних районах Еркевіт та спортивому містечку, а також біля аеропорту, в околицях генштабу суданської армії та біля резиденції “лідера Суверенної ради” генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Повідомлялося, що сторони застосовують важке озброєння, над Хартумом піднімається густий дим. Крім того, повідомлялося про сутички в містах Умдурман, Бахрі та Мараві. // УНІАН