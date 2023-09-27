У Сумах поліція розшукує безвісти зниклого малолітнього хлопчика (фото)

Віталій Гончаров після сварки з матір’ю пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся. Правоохоронці продовжують розшукові заходи та звертаються за допомогою до громадськості.

Сьогодні вранці до Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення від 39-річної жительки обласного центру про зникнення її 9-річного сина. Як повідомила заявниця, вчора ввечері, після сварки, він виліз через вікно та втік у невідомому нарямку.

На вигляд Віталію 8-10 років, приблизний зріст 135-140 см, худорлявої тілобудови, має світле волосся, має шрам на правій щоці. Був одягнутий у кофту та штани синього камуфляжу, сині шкарпетки та резинові капці.

Якщо вам відома будь-яка інформація стосовно місця можливого перебування розшукуваного, негайно повідомте про це до Сумського районного управління поліції за телефонами: (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 або на лінію 102.

Відділ комунікації поліції Сумської області