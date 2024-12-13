У Тель-Авіві було здійснено провокацію проти Українського культурного центру

У посольстві вказали на антиукраїнський характер таких дій.

Посольство України в Ізраїлі заявило, що минулої ночі в Тель-Авіві здійснено провокацію проти Українського культурного центру. Невідомі обклеїли будівлю листівками провокативного характеру.

“Залишається лише здогадуватись, що цією витівкою намагались досягти антисемітські та українофобські провокатори. Кремль, втрачаючи свій вплив в регіоні, намагається у будь-який спосіб чинити деструктивізм”, – йдеться в повідомленні.

Нині ведеться розслідування. Українське посольство сподівається, що місцеві органи правопорядку зможуть знайти вандалів та застосують проти них відповідні заходи.

Водночас у посольстві наголосили, що наша країна підтримувала та підтримує право Ізраїлю на самозахист та оборону власного населення та територій.

“Російським провокаторам не вдасться посіяти розбрат у дружні відносини між українським та ізраїльським народами”, – додали у посольстві. // Дзеркало тижня