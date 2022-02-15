У Тернополі 20-річний хлопець намагався відрізати собі пальці

Юнака госпіталізували до психоневрологічного диспансеру.

У неділю, 13 лютого, в Тернополі 20-річний хлопець, за словами свідків, самостійно намагався відрізати собі пальці і завдав собі ушкоджень. Інцидент стався о 3:17 год. на вул. В. Великого.

Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги Тернополя.

На виклик прибула бригада медиків, після надання допомоги юнака госпіталізували до психоневрологічного диспансеру.

“Із множинними різаними ранами 2,3,4-го пальців правої кисті, із розладами психіки та поведінки унаслідок вживання алкоголю потерпілого, після наданої медичної допомоги, доставлено у психоневрологічний диспансер”, – йдеться у повідомленні. // Діло