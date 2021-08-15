Камеры видеонаблюдения зафиксировали как погиб мэр Кривого Рога, — журналист

В Кривом Роге полицейские посмотрели камеры наблюдения в доме, где жил Константин Павлов

В Кривом Роге по предварительным данным записи камер видеонаблюдения подтвердили версию о самоубийстве городского головы Константина Павлова.

«Полицейские изучили видео с камер наблюдения в доме покойного мэра Кривого Рога. На записях четко видно, как Константин Юрьевич усаживается у входа, устанавливает ружье прикладом к стене и делает один выстрел в упор», — сообщил в своем канале Telegram местный журналист Олег Ермолинский, передает Depo.Днепр.

По его словам, пока полиция официально ничего не комментирует — в том числе, была ли найдена предсмертная записка. Официального заявления правоохранителей по этому поводу пока не было.