У ТЦК на Львівщині помер 50-річний чоловік

У ТЦК запевняють, що в чоловіка стався інфаркт

У Львівській області у приміщенні одного з військкоматів помер 50-річний чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Зазначається, що 17 червня, близько 22:30, до приміщення Стрийського районного ТЦК та СП, поліція доставила Науменка Олексія Анатолійовича 1975 року народження.

«У громадянина був відсутній військово-обліковий документ. Встановлено, що після введення воєнного стану чоловік жодного разу не з’являвся у РТЦК та СП. Будь які відомості про проходження ВЛК громадянина Науменка були відсутні. Відповідно, громадянин скоїв правопорушення згідно ст. 210-1 КУпАП», – йдеться в повідомленні.

Близько 00:55 чоловік поскаржився на пекучий біль в області серця.

«Військовослужбовець, що перебував на чергуванні, одразу ж викликав швидку допомогу. Карета швидкої прибула через 12 хвилин, о 01:07. Однак чоловік уже перебував у непритомному стані. Реанімаційні заходи, які були здійснені медичними працівниками, на жаль, не дали результатів. Причина смерті буде встановлена при проведенні експертизи судово-медичним експертом під час розтину тіла. Попередня версія медиків – інфаркт», – додали в ТЦК.

Решта обставин з’ясовуються. По даному факту призначено службове розслідування.