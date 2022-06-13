Поліція Дніпра встановлює місцезнаходження 15-річного хлопця (фото)

12 червня близько 20.00 неповнолітній Кирил Калита пішов з місця мешкання в місті Підгородньому Дніпровського району та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: зріст близько 170 см, коротке русяве волосся, тіло худорлявої будови, карі очі.

Хлопець був одягнений в чорні штани та синю спортивну кофту.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування Кирила Калити, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (96) 884-83 94.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції