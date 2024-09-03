У Туреччині праві радикали напали на американських військових
У провінції Ізмір, на заході Туреччини, група юнаків, які належать до праворадикального руху “Спілка молоді Туреччини”, 2 вересня напала на двох американських військовослужбовців.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
“Двоє військовослужбовців США у понеділок зазнали фізичного нападу в портовому місті Ізмір, що на заході Туреччини, з боку членів антиамериканської молодіжної групи”, – повідомила місцева влада.
“Ми можемо підтвердити повідомлення про те, що американські військовослужбовці, з борту судна USS Wasp, стали жертвами нападу в Ізмірі, і тепер вони у безпеці”, – повідомило посольство США в Туреччині.
Зазначається, що корабель USS Wasp прибув до Туреччини у неділю після спільних навчань з турецькими військовими кораблями у Середземному морі.Tweet