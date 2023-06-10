У Туреччині вибухнув завод із виробництва ракет, є загиблі

Губернатор Анкари повідомив, що вибух стався внаслідок хімічної реакції.

В Анкарі (Туреччина) зранку 10 червня вибухнув завод із виробництва ракет, передає CNN Turk.

Міністерство національної оборони країни повідомило про п’ятьох загиблих працівників заводу.

За фактом інциденту почали судове та адміністративне розслідування. На місці трагедії працюють пожежники та швидка допомога.

Губернатор Анкари зазначив, що вибух стався внаслідок хімічної реакції.

Наразі тривають пошуки людей під завалами. Пожежу загасили.

An explosion occurred at a rocket production plant in Ankara. Medical and firefighting teams have been dispatched to the scene. According to local media reports, there are casualties and injuries. pic.twitter.com/K4lsj9K4gb — 301 Military (@301military) June 10, 2023

За інформацією видання, завод виробляє боєприпаси для потреб Міністерства оборони Туреччини та Міністерства внутрішніх справ. Також тут проводять випробування продукції.

Anadolu Ajansı повідомляє, що після пожежі на об’єкті стан деяких потерпілих, яких доставили до найближчих лікарень машинами швидкої допомоги, тяжкий. Родичі робітників зібралися перед заводом. // LB.ua