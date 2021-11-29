У Вінниці жорстко зіштовхнулись авто патрульних та позашляховик (фото)

За інформацією патрульної поліції, правоохоронці прямували на ДТП з травмованими та виїхали на перехрестя на забороняючий сигналу світлофора.

За словами правоохоронців — службове авто рухалось із проблисковим маячком та звуковою сигналізацією.

В цей час з проспекту Космонавтів виїжджав автомобіль Honda CR-V, який здійснював поворот ліворуч та рухався на зелене світло світлофору. Відбулось зіткнення.

В результаті аварії автівки протаранили огорожу.

На водія патрульної автівки склали протокол через проїзд на червоне світло. На водія «Honda CR-V» також склали протокол за ст. 124 КУпАП через ненадання переваги ТЗ, який рухався з проблисковими маячками червоного та синього кольору і з увімкнутою звуковою сигналізацією.

У соцмережі написала сестра водія Honda Марія Овчарук: «за кермом автомобіля Honda був мій брат. Він згідно правил їхав на зелене світло! Він не бачив і не чув спец. сигналу поліцейського автомобіля, який їхав на червоне світло на величезній швидкості!!!Гальмівний шлях поліцейського авто відсутній!». // Вартові еспресо