У Мирівській громаді на Дніпропетровщині поліція розшукує 12-річну дівчину (фото)

5 березня близько 15.00 12-річна Владислава Думанська вийшла з дитячого будинку сімейного типу, яке знаходиться в селищеі Зоря Мирівської громади Нікопольського району, та до теперішнього часу не повернулася.

Могла поїхати до бабусі в с. Зелене поле Криворізького району.

Примети: на вигляд 12 років, зріст 153 см, середньої статури, волосся темне до плечей каре, очі зелені.

Була одягнена: оранжева куртка, салатова шапка, штани спортивні чорні з білою плоскою по боках, сірі сапожки.

Особливі прикмети: червоні або чорні окуляри.

Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Думанської Владислави, 2010 року народження, прохання повідомити до поліції за телефонами: 0970412792 або 102.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП