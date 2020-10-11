В Украине за сутки зафиксировали 4768 новых больных COVID-19

В Украине за минувшие сутки, 10 октября, зафиксировали 4768 больных коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны по распространению коронавируса.

Таким образом, всего в стране болеют 261 034 человек. За последние сутки обнаружено 4768 инфицированных.

В целом вследствие болезни в Украине умерли 4 972 человек, из них за сутки — 85.

По состоянию на 11 октября побороли коронавирус 113 507 человек. За сутки выздоровело еще 937 человека. // Буквы