У Вінницькому районі водій на Renault збив насмерть пішохода

27 травня у селі Ксаверівка Якушинецької територіальної громади сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса Renault та пішохода. У результаті аварії потерпілий отримав тілесні ушкодження несумісні з життям. Слідчі встановлюють обставини та причини події.

Аварія сталась близько 22.40.

За попередньою інформацією слідства, 41-річний житель Київської області, керуючи автомобілем Renault Master, допустив наїзд на пішохода, який рухався дорогою в попутному напрямку.

Від отриманих травм 47-річний чоловік помер на місці пригоди.

Водій освідуваний, він тверезий.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені причини аварії.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

За таке правопорушення передбачено покарання — до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області