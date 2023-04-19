У Вінниці з вікна квартири на шостому поверсі випала трирічна дитина

Дитина жива та госпіталізована до лікарні, передає ДСНС.

«До оперативно-рятувальної служби о 15:09 зателефонував схвильований чоловік, повідомивши про те, що двоє дітей, віком 2-х та 3-х років, зачинилися у квартирі зсередини. На момент прибуття підрозділу рятувальників одна із дівчаток випала з вікна помешкання. ЇЇ вже за лічені хвилини забрала до лікарні бригада екстреної медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що іншу дитину, цілу та неушкоджену, надзвичайники передали рідним. Дівчинка знаходилася в одній із кімнат квартири, яку довелося рятувальникам екстрено відчиняти.

«Причини, що призвели до трагедії, наразі з’ясовуються правоохоронцями», – інформує ДСНС. // УНН