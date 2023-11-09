«Агенти 00»: у Раді відмовились надавати інформацію про закордонні відрядження наших «слуг» – Схеми

У Верховній Раді відмовилися надавати журналістам інформацію про закордонні відрядження народних депутатів, пославшись на те, що такий документ не створюється.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту “Схеми” від “Радіо Свобода”.

Журналісти “Схем” досліджували питання обмеженого доступу ЗМІ до парламенту і висвітлення роботи народних депутатів. Вони надіслали запит до ВР з проханням надати копії документів, в тому числі розпорядження спікера Руслана Стефанчука щодо закордонних службових відряджень усіх народних депутатів у 2023 році.

У відповідь в Апараті Ради спочатку продовжили розгляд запиту на 20 днів – через необхідність зібрати значну кількість даних, а згодом повідомили, що документ, який “містив би запитувану інформацію в апараті Верховної ради не створюється”. // УП