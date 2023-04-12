У Мінкульті показали наслідки безоплатного користування Лаврою представниками УПЦ МП (фото)

У Міністерстві культури та інформаційної політики України (МКІП) поширили світлини наслідків безоплатного користування Києво-Печерською лаврою представниками УПЦ Московського патріархату.

Про це повідомляє пресслужба Мінкульту у Telegram (Фото: МКІП).

Зазначається, що комісія нарешті розпочала роботу на території Лаври, хоча, як зазначили у міністерстві, і не без перешкод.

Відомство зафіксувало заяву про злочин за ст. 298 ККУ. Йдеться про “незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини”.

За фактом перешкоджання роботи комісії Мінкульті також подав заяву в поліцію. Як зазначив міністр культури Олександр Ткаченко, комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.