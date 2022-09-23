У Вінницькому районі у зіткненні маршрутки з вантажівкою постраждали 8 людей (фото)

22 вересня у Вінницькому районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса «Богдан» і вантажівки «МАЗ». В результаті аварії восьмеро людей госпіталізовані до лікарні. Слідчі встановлюють обставини та причини події.

За попередньою інформацією слідства, близько 18 години на автодорозі сполученням Стрий-Кропивницький-Ізварине у с. Якушинці 43-річний водій автобуса «Богдан», житель Літинської територіальної громади, не дотримавшись безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем «МАЗ» під керуванням 41-річного водія, мешканця Хмельницької області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автобуса та семеро його пасажирів, жителів Вінницького району, з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

Водій вантажного автомобіля не постраждав.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина аварії. Транспортні засоби поміщено на арештмайданчик.

За фактом автопригоди слідством проводиться розслідування у провадженні за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За таке правопорушення передбачено покарання – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області