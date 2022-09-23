У Вінницькому районі у зіткненні маршрутки з вантажівкою постраждали 8 людей (фото)

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22 вересня у Вінницькому районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса «Богдан» і вантажівки «МАЗ». В результаті аварії восьмеро людей госпіталізовані до лікарні. Слідчі встановлюють обставини та причини події.

За попередньою інформацією слідства, близько 18 години на автодорозі сполученням Стрий-Кропивницький-Ізварине у с. Якушинці 43-річний водій автобуса «Богдан», житель Літинської територіальної громади, не дотримавшись безпечної дистанції та допустив зіткнення з автомобілем «МАЗ» під керуванням 41-річного водія, мешканця Хмельницької області.

поліція встановлює обставини автопригоди із потерпілими у вінницькому районі

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автобуса та семеро його пасажирів, жителів Вінницького району, з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні.

поліція встановлює обставини автопригоди із потерпілими у вінницькому районі

Водій вантажного автомобіля не постраждав.

Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких буде встановлена остаточна причина аварії. Транспортні засоби поміщено на арештмайданчик.

За фактом автопригоди слідством  проводиться розслідування у провадженні за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За таке правопорушення передбачено покарання – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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