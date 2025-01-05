У Воронезькій області РФ розбився військовий гелікоптер

У Воронезькій області Росії розбився військовий гелікоптер. Що стало причиною аварії, наразі невідомо.

Про це повідомляє ASTRA.

Інцидент, про який стало відомо лише зараз, стався 1 січня 2025 року. Військовий гелікоптер Мі-28 впав і спалахнув у Воронезькій області. Це сталося у полі у Кам’янському районі.

Повідомляється, що на борту були два члени екіпажу – вони загинули.

Вертоліт зазнав аварії за 250 км від лінії фронту. Що спричинило аварію, невідомо. // Апостроф