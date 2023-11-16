Одна з ключових вимог польських блокувальників кордону юридично неможлива – Єврокомісія

Одна з ключових вимог польських перевізників, що блокують кордон з Україною, не є юридично можливою.

Про це заявив у четвер на брифінгу в Брюсселі речник Єврокомісії Адальбер Янз, пише “Європейська правда”.

Як відомо, ключова вимога польських перевізників – повернення системи видачі дозволів для роботи в ЄС їхніх українських колег.

“Будь-яке відновлення системи дозволів чи квот для автомобільних перевезень не є юридично можливим, оскільки це було б несумісним з Угодою про автомобільний транспорт між Україною та ЄС. Ця Угода про автомобільний транспорт, звичайно, була укладена за згодою країн-членів”, – зазначив речник.

“Якщо є питання щодо імплементації цієї угоди… передусім це залежить від національних органів влади країн-членів та України, щоб гарантувати дотримання положень договору на практиці”, – додав він.

Єврокомісія, зазначив речник, може допомогти у обговореннях проблем, що виникли з імплементацією угоди.

Він також не прокоментував повідомлення польських ЗМІ про те, що якщо польська влада не вирішить проблему блокування прикордонних переходів з Україною, Європейська комісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі.

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для українських військових, призупинення дії ліцензій для компаній, які були створені після початку війни в Україні, та проведення їх перевірок.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.