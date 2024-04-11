На Черкащині загинув водій авто, яке впало у воду (фото)

Увечері в селі Терешки у воду злетів легковий автомобіль. 26-річний водій помер у лікарні. На місці аварії працювали слідчі слідчого відділу поліції Звенигородщини.

Автопригода сталася 10 квітня близько 19:00 години у Звенигородському районі. Попередньо, рухаючись по вулиці Центральній у селі Терешки, водій не впорався з керуванням, в’їхав у дерево після чого, автомобіль злетів у воду.

Транспортний засіб зі ставу дістали за допомогою важкої техніки. 26-річного керманича, який внаслідок аварії отримав тяжкі травми, госпіталізували до реанімаційного відділення Шполянської лікарні, де він помер.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) КК України.

Відділ комунікації поліції Черкаської області