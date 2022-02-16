У Запоріжжі під час пожежі на дачі загинули чоловік та 7-річний хлопчик

За фактом події правоохоронці ведуть розслідування.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

Рятувальники отримали інформацію про подію 15 лютого о 18:10, трагедія сталася на території дачного кооперативу “Запоріжсталь-1” у Вознесенівському районі міста.

Прибувши на місце події рятувальники встановили, що горить житловий будинок на загальній площі 50 кв. м.

Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіло 7-річного хлопчика та 29-річного господаря домоволодіння.

Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, матір дитини вийшла до магазину. Коли повернулася, то будинок уже палав. Вогонь охопив усю будівлю та сталося руйнування покрівлі.

О 18:38 вогнеборці локалізували загоряння, а о 18:55 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події правоохоронці ведуть розслідування. // LB.ua