У Запоріжжі внаслідок зіткнення легковика і вантажівки загинули двоє чоловіків (фото)

Аварія сталася в Дніпровському районі міста. Водій автомобіля «ЗАЗ 1102» допустив боковий занос легковика з виїздом на смугу зустрічного руху та зіткнення з вантажівкою «Мерседес Бенц».

28 листопада об 11.30 до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про ДТП зі смертельними наслідками в Дніпровському районі міста.

На місці події працювала слідчо-оперативна група управління поліції, слідчі відділу розслідування злочинів в сфері транспорту, криміналіст, рятувальники ДСНС, медики.

Встановлено, що приблизно об 11:25 водій автомобіля «ЗАЗ 1102» здійснював рух по проїзній частині вулиці Братської, рухаючись від вулиці Дніпропетровське шосе в напрямку вулиці Руставі. На вулиці Хакаській водій легковика не обрав безпечну швидкість руху, допустив боковий занос керованого транспортного засобу з послідуючим виїздом на смугу зустрічного руху та зіткнення з вантажним автомобілем «Мерседес Бенц».

В результаті аварій водій 1983 року народження та його пасажир (дані якого на теперішній час встановлюються) загинули на місці.

Водій ванжажівки 1988 року народження не постраждав. За даними медичного огляду він тверезий.

За вказаним фактом слідчим Запорізького районного управління розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Запорізької області